В Татарстане задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности с миллиардным оборотом. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Ирина Волк.

По данным следствия, в 2021 году житель Казани создал криминальную схему по обналичиванию средств. Он вовлек в свою деятельность двух женщин. Злоумышленники находили организации, которые желали воспользоваться их услугами, и получали от них деньги через подконтрольные фирмы. За свои услуги фигуранты брали 13-15% процентов от полученной суммы.

Незаконный доход составил 86 млн рублей. Подозреваемые были задержаны полицией при поддержке сотрудников Росгвардии. В их жилищах и офисных помещениях состоялись обыски. Возбуждено уголовное дело.

