Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В Подмосковье задержали мужчину, который ограбил женщину, находясь под следствием за кражу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, 41-летний житель города Сергиев Посад похитил мопед, припаркованный возле дома на улице Глинки. Отмечается, что злоумышленник действовал в состоянии алкогольного опьянения. Полиция задержала мужчину, но на время расследования уголовного дела фигурант был отпущен под подписку о невыезде.

Спустя время подозреваемый напал на женщину в подъезде, выхватил у нее сумку с телефоном и деньгами, а затем скрылся. Его снова задержали полицейские. Учитывая обстоятельства обоих преступлений, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что пьяный мужчина поджег дверь соседа в Приморске.

Видео: Полиция Подмосковья