Пьяный мужчина поджег дверь соседа в Приморске

Полиция Выборгского района задержала местного жителя за поджог двери квартиры в Приморске. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям ночью 5 августа поступила информация о том, что в доме на набережной Лебедева полыхает дверь жилища. Пожар оперативно потушили, никто не пострадал.

По подозрению 7 августа на Ленинградском проспекте в Выборге поймали 43-летнего мужчину. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег дверь соседа. Его увезли в отдел для разбирательства. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Фото: Piter.TV