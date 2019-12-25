  1. Главная
Пьяный мужчина поджег дверь соседа в Приморске
Сегодня, 14:43
Пожар оперативно потушили, никто не пострадал.

Полиция Выборгского района задержала местного жителя за поджог двери квартиры в Приморске. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям ночью 5 августа поступила информация о том, что в доме на набережной Лебедева полыхает дверь жилища. Пожар оперативно потушили, никто не пострадал. 

По подозрению 7 августа на Ленинградском проспекте в Выборге поймали 43-летнего мужчину. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег дверь соседа. Его увезли в отдел для разбирательства. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Чарушинской улице мужчина поджег дверь после ссоры с женой. 

Фото: Piter.TV 

Теги: поджог, приморск
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

