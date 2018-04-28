На Чарушинской улице мужчина поджег дверь после ссоры с женой

Женщина в этот момент находилась в квартире.

В Красногвардейском районе Петербурга росгвардейцы задержали мужчину который поджег дверь квартиры после ссоры с женой. Подробности рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

В ходе семейного конфликта вечером 6 августа жена выгнала из квартиры на Чарушинской улице мужа и заперла дверь. Разгневанный 36-летний мужчина некоторое время безуспешно пытался попасть внутрь, а затем поджег дверь квартиры, в которой находилась его супруга.

Соседи, увидев, что лестничную площадку затянуло дымом, сообщили о произошедшем в экстренные службы. По данному адресу незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии и МЧС. Пожарные потушили возгорание, а росгвардейцы задержали мужчину, совершившего поджог двери. Никто не пострадал.

В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что задержанный является гражданином одной из среднеазиатских республик, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за различные правонарушения, после чего ему был запрещен въезд на территорию РФ. Сотрудники вневедомственной охраны доставили правонарушителя в 66 отдел полиции.

