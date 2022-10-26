Три человека спасены из горящей квартиры на проспекте Стачек

Пожарные справились с огнем за 11 минут.

Три человека спасены из горящей квартиры в Кировском районе Петербурга. Об этом рассказали в МЧС Северной столицы.

В пятиэтажке на проспекте Стачек, 32, обгорела обстановка ванной комнаты в 3-комнатной квартире. Площадь пожара – 3 кв. метра. Из горящей квартиры спасли трёх человек, еще восьмерых жильцов эвакуировали петербургские спасатели при помощи спасательных устройств.

Пожарные справились с огнем за 11 минут. Пострадавших нет. Причину пожара установят дознаватели МЧС России.

Накануне на Московском проспекте горела квартира-студия.

Фото: Telegram/ МЧС Санкт-Петебурга