  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербурженку подозревают в убийстве сожителя на проспекте Стачек
Сегодня, 12:02
91
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженку подозревают в убийстве сожителя на проспекте Стачек

0 0

От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Следователи Кировского района возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в отношении местной жительницы. Ей предъявлено обвинение, сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

Женщина, находясь в квартире дома по проспекту Стачек 1 марта, ударила сожителя ножом в область груди. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. 

Перед судом возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются. 

Ранне мы рассказывали о том, что житель Петербурга застрелил знакомого в квартире на улице Зины Портновой. Ему также вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: проспект стачек, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии