Петербурженку подозревают в убийстве сожителя на проспекте Стачек

Следователи Кировского района возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в отношении местной жительницы. Ей предъявлено обвинение, сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Женщина, находясь в квартире дома по проспекту Стачек 1 марта, ударила сожителя ножом в область груди. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Перед судом возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Ранне мы рассказывали о том, что житель Петербурга застрелил знакомого в квартире на улице Зины Портновой. Ему также вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу