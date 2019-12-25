Задержан начальник отдела администрации Красногвардейского района Петербурга

Ему вменяют ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Следственный отдел по Красногвардейскому району ГСУ СК РФ по Петербургу в отношении начальника отдела благоустройства и дорожного хозяйства администрации Красногвардейского района возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По информации пресс-службы ГСУ СК РФ по Петербургу, в декабре прошлого года подозреваемый предоставил заместителю главы района подложные документы о ликвидации свалки, которые подготовили в рамках исполнения государственного контракта. Работы по нему были выполнены не в полном объеме.

В результате из бюджета Петербурга подрядчикам необоснованно перечислили денежные средства, чем городу причинили крупный ущерб на сумму 20 млн рублей. В настоящее решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрания ему меры пресечения.

Также следственными органами продолжается расследование уголовного дела по обвинению руководства подрядных организаций в хищении бюджетных средств при выполнении указанных работ (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

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