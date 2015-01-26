СК возбудил дело в отношении экс-начальника военного представительства МО Тюрина

Экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении полномочий при выполнении гособоронзаказа.

В отношении бывшего начальника военного представительства российского министерства по обороне Андрея Тюрина возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы Следственного комитета страны.

В надзорном ведомстве установили, что в период с 2020 по 2021 год государственным заказчиком с ПАО "Объединенная авиационная корпорация" заключены многомиллионные контракты на изготовление электромеханических устройств. Обязанности по контролю за исполнением контрактов возлагались на Андрея Тюрина. В 2021-2023 годах чиновник, злоупотребляя своими должностными полномочиями, организовал подписание фиктивных документов о стоимости и технических характеристиках указанных специальных изделий, которые в реальности не соответствовали условиям заключенных соглашений. В результате преступления условия госконтракта выполнены не были, а министерство по обороне понесло материальный ущерб, превышающий 40 миллионов рублей. По ходатайству военного следователя в отношении подозреваемого судебная инстанция выбрала меру пресечения в виде заключения под стражу.

