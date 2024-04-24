Тимуру Иванову ужесточили обвинение по второму делу

Экс-замминистр "как установила экспертиза, сам переделывал стволы".

Российские следователи завершили мероприятия по второму уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра обороны страны Тимура Иванова и ужесточили подозреваемому обвинение. Соответствующее заявление журналистам сделали правоохранительные органы. Известно, что теперь мужчине вменяется получение трех взяток в особо крупном размере, а также легализация имущества, приобретенного преступным путем и незаконное хранение, изготовление оружия. Речь идет о части 6 статьи 290, статье 174.1.УК РФ, статьях 222 и 223 УК РФ).

Расследование уголовного дела в отношении Иванова Тимура Вадимовича и двух других фигурантов вышло на финальную стадию. Он обвиняется в совершении трех эпизодов получения взятки в особо крупном размере... отмывании денег в особо крупном размере .... в незаконном хранении и изготовлении оружия. источник ТАСС

Эксперт заметил, что в ближайшее время Тимуру Иванову, предпринимателям Сергею Бородину и Александру Фомину, адвокатам фигурантов расследования будет предъявлено обвинение в окончательной редакции. Затем сторона защиты приступит к изучению материалов уголовного дела. Другой источник новостного агентства добавил, что появление нового обвинения в незаконном обороте оружия связано с тем, что экс-замминистра Минобороны России, "как установила экспертиза, сам переделывал стволы".

Новый эпизод взятки у Тимура Иванова связан с поставками горошка, огурцов и томатов.

Фото: Piter.tv