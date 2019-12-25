Следователи раскрыли подробности о подозрительной деятельности сельскохозяйственного предприятия ООО "Агрокомплекса "Русское село".

Новый криминальный эпизод со взяточничеством в отношении бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, а также предполагаемого взяткодателя - главы компании "Олимпситистрой" Александра Фомина, связан с договором о поставках агропромышленным комплексом "Русское село" в магазины одной из розничных сетей страны горошка, огурцов, томатов и томатной пасты. Соответствующее заявление журналистам из новостного агентства ТАСС сделали сотрудники правоохранительных органов.

... речь идет о заключении контракта на оптовые поставки агрокомплексом "Русское село" на российские прилавки таких овощных консервов, как горошек, огурцы, томаты, а также томатная паста. источник СМИ

Эксперт пояснил прессе, что позиция фигурантов уголовного дела о частично погашенном займе и выплате "Русским селом" процентов по нему не смогла убедить следственные органы в том, что новый эпизод о коррупции имеет отношение "исключительно к предпринимательской деятельности". Ранее надзорное ведомство установило, что способом дачи взятки для Тимура Иванова стало предоставление тульским ООО "Проопт" процентного безналичного займа в размере свыше 122 миллионов рублей сельскохозяйственному предприятию ООО "Агрокомплекс "Русское село". Известно, что его учредителем которого является Сергей Бородин. Дополнительно предметом взятки следствие считает уставной капитал предприятия в размере 30 миллионов рублей. Эти денежные средства на расчетный счет компании внес сам учредитель агрокомплекса. В рамках досудебного соглашения о сотрудничестве Сергей Бородин дал показания на Иванова по новому эпизоду. Согласно данным из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности одной из компаний Бородина является переработка и консервирование овощей и грибов. За 2024 год прибыль от предприятия составила более 7,3 миллионов рублей, а выручка - более 166 миллионов рублей.

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