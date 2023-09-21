Первого замглавы Таштагольского района Кузбасса задержали за злоупотребление при строительстве на Шерегеше

Мужчина обвиняется в нарушениях при заключении контрактов для строительства на горнолыжном курорте Шерегеш.

Первый заместитель главы Таштагольского района на территории Кемеровской области Сергей Попов задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении контрактов для строительства объектов теплоснабжения на горнолыжном курорте Шерегеш. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления российских силовых структур. В ФСБ пояснили, что чиновник в период с декабря 2022 года по октябрь 2023 года согласовал изготовление и использование некачественных железобетонных конструкций, не соответствующих техническим требованиям. После выполнения работ на спортивно-туристическом комплексе он подписал акты об их приемке. Далее подозреваемый дал своим подчиненным указание произвести оплату на сумму свыше 11,4 миллиона рублей. Обвинение считает, что государству нанесен материальный ущерб.

Преступная деятельность фигуранта расследования была пресечена совместно с ГУ МВД России по Кузбассу. Сейчас в отношении подозреваемого ведется уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ. По месту работы и жительства мужчины произведены обыски. Решается вопрос о выборе меры пресечения. Также изучаются материалы в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в мошенничестве при исполнении муниципального контракта.

Фото и видео: УФСБ России по Кемеровской области — Кузбассу