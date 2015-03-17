В Херсонской области двух женщин задержали за шпионаж

Подозреваемые имеют гражданство России и Украины.

Российские силовые структуры на территории Херсонской области пресекли противоправную деятельность двух жительниц нового региона страны , имеющих гражданство РФ и Украины. Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники Центра общественных связей ФСБ России. В надзорном ведомстве уточнили, что сейчас женщины 1978 и 1981 годов рождения подозреваются в шпионаже в интересах украинских спецслужб. Они по собственной инициативе собирали и передавали иностранным кураторам через мессенджер Telegram данные о местах дислокации военнослужащих, маршрутах передвижения боевой техники Вооруженных сил РФ с целью нанесения потерь личному составу, уничтожения вооружения, а также срыва выполнения задач. Сейчас в отношении фигуранток расследования ведется уголовное дело по статье 276 УК РФ. Злоумышленницы находятся под стражей.

Напомним, что ФСБ России сообщает гражданам, что спецслужбы из киевского режима не снижают активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий в России с целью нанесения ущерба нашему государству. В ФСБ предупредили, что сотрудничество на конфиденциальной основе с зарубежными лицами или организациями, международной либо иностранной организацией недопустимо. За эти правонарушения предусмотрена уголовная ответственность, а наказание может быть вплоть до пожизненного лишения свободы.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России