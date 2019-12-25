Сергея Шойгу пытались взорвать на Троекуровском кладбище в Москве

Пресса раскрыла личность военачальника, которого пытались убить агенты из Украины.

Диверсионная группа, действовавшая в Москве по заданию украинских спецслужб, готовила на Троекуровском кладбище покушение на секретаря Совета безопасности России, бывшего министра по обороне Сергея Шойгу. Соответствующее заявление сделали журналисты из газеты "Московский комсомолец".

Напомним, что в минувшую пятницу ФСБ сообщила о предотвращении убийства одного из высших российских должностных лиц на Троекуровском кладбище в российской столице при посещении им могилы родственников. Сейчас СМИ сообщили, что речь шла о годовщине смерти матери Сергея Шойгу. Для реализации преступного плана иностранные кураторы завербовали нелегального мигранта из Центральной Азии, а также двоих ранее судимых наркозависимых россиян и проживающего в Киеве Джалолиддина Шамсова, разыскиваемого на территории нашей страны за убийство и незаконный оборот оружия.

В Центре общественных связей при ФСБ РФ уточнили, что агенты при подготовке убийства использовали закамуфлированную под вазу с цветами видеокамеру, управляемую из-за границы. У подозреваемых изъяты средства связи, в которых обнаружена переписка задержанных в мессенджерах с сотрудником украинских спецслужб.

Фото: Минобороны России