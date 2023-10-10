ФСБ предотвратила теракта на Троекуровском кладбище против одного из высших чиновников России

Взрывчатка была заложена в вазу с цветами.

Российские силовые структуры предотвратили теракт против одного из российских высших чиновников. Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники Центра общественных связей ФСБ России. В надзорном ведомстве пояснили, что подозреваемые хотели совершить взрыв около могилы его близких на Троекуровском кладбище Москвы с помощью спрятанной в вазе с цветами видеокамеры. В настоящее время задержаны трое соучастников подготовки преступления. Речь идет о наркозависимых супругах из России и одном нелегальном мигранте из страны Центральной Азии. Злодеяние планировалось украинскими кураторами.

... Украинские спецслужбы использовали завербованных нелегального мигранта и двоих ранее судимых граждан РФ, задержанных в Москве, а также проживающего в Киеве Шамсова Джалолиддина Курбановича 1979 г. р., разыскиваемого правоохранительными органами России за совершение убийства и незаконный оборот оружия. ЦОС ФСБ РФ

У фигурантов расследования были изъяты средства связи, в которых силовики нашли переписку задержанных с сотрудником украинских спецслужб через мессенджеры WhatsApp* и Signal. Также оперативники забрали закамуфлированную под вазу с цветами камеру видеонаблюдения с возможностью дистанционного управления и передачи данных за границу. В ФСБ сообщили, что аналогичные преступления киевский режим готовит и в других регионах нашей страны.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России