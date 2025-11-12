ФСБ показала видео с причастными к покушению на митрополита Тихона

После совершения преступления фигуранты планировали выехать из России по поддельным документам.

Российские силовые структуры показали видео задержания и допроса новых фигурантов расследования, причастных к подготовке покушения на митрополита Тихона (Шевкунова) по заданию украинских спецслужб. Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники Центра общественных связей ФСБ России. Известно, что следствие вышло на новых лиц. Речь идет о двух мужчинах. Они дали признательные показания о криминальном эпизоде. Злоумышленники подтвердили факт того, что были завербованы через Telegram-канал иностранным куратором после начала специальной военной операции.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в феврале 2025 года по ст. 30, ч. 2 ст. 205 (подготовка теракта) и ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России в отношении гражданина Украины Поповича Д.Е. и гражданина России Иванковича Н.С.... ЦОС ФСБ РФ

В надзорном ведомстве считают, что киевским режим подобным покушениемстремился сорвать переговоры между Россией и США по мирному урегулированию регионального конфликта. В ходе прошедших во вторник, 11 ноября, в Москве, Псковской области и Крыму обысков и допросов оперативниками получены доказательства в отношении фигурантов уголовного дела о попытке убийства митрополита Тихона, против его помощника гражданина Украины Дениса Поповича и клирика из столицы Никиты Иванковича. Известно, что преступление в отношении митрополита Симферопольского и Крымского должно было произойти путем подрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) по месту нахождения архиерея. Задержанный Попович пояснил силовикам, что СВУ злоумышленники должны были установить в Сретенском монастыре. За отказ совершить теракт на Украине ему угрожали убийством родственников.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России