ФСБ сорвала операцию Киева по угону МиГ-31 для провокации против базы НАТО

С двумя летчиками связывались представители иностранной разведки.

Российские силовые структуры сорвали операцию военной разведки Украины по угону российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" на борту. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ России. Специалисты из профильного ведомства уточнили, что противник стремился совершить провокацию в отношении крупнейшей авиабазы НАТО.

Вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины и его британских кураторов по угону за границу сверхзвукового высотного истребителя МиГ-31 ВКС России... Принятыми мерами планы украинской и британской разведок по организации масштабной провокации сорваны. ЦОС ФСБ России

Оперативники пояснили, что киевский режим ради угона боевого самолета пытался завербовать в свои ряды российских пилотов. Им обещали выплатить по три миллиона долларов. После угона истребителя его должны были направить вместе с ракетой "Кинжал" в район дислокации крупнейшей в юго-восточной части европейского региона авиационной базы Североатлантического военного альянса. Речь идет об объекте, находящемся в городе Констанце в Румынии. Там самолет должны были сбить силы НАТО из противовоздушной обороны.

Сотрудники ФСБ России задержали подозреваемого в госизмене в Петербурге.

Фото и видео: ЦОС ФСБ, Telegram / Телеканал "Звезда"