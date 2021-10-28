По подозрению в получении взятки в 500 тыс. рублей задержан полицейский из Петербурга

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Тосненском районе Ленобласти задержан следователь МВД, подозреваемый в вымогательстве и получении взятки в крупном размере. Об этом 18 июня сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

В отношении старшего лейтенанта юстиции СУ УМВД по Невскому району ГСУ ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти возбуждено уголовное дело по п. п. "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, сопряженное с вымогательством в крупном размере). Подозреваемый был включен в следственную группу по расследованию преступления в сфере незаконной банковской деятельности. В ходе допроса свидетеля по уголовному делу он потребовал взятку в сумме 500 тыс. рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Опасаясь угроз со стороны сотрудника полиции, мужчина согласился и передал ему деньги.

Полицейскому в ближайшее время предъявят обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Преступление выявили в ходе совместной работы следователей территориального следственного отдела Следственного управления СК РФ по Ленобласти, сотрудников управлений ФСБ и УСБ ГУ МВД России по региону.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге по делу о взятке арестован сотрудник Главка.

Видео: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Ленобласти