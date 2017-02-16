Замглавы Нефтеюганска задержали по подозрению в крупной взятке

Вместе с чиновницей силовики задержали гендиректора коммерческого предприятия.

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали вице-мэра Нефтеюганска Елену Абрамову по подозрению в получении взятки в один миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по ХМАО.

По версии ведомства, зимой прошлого года Абрамовой подарили ювелирные украшения на сумму 230 тысяч рублей и денежные средства в размере одного миллиона рублей за решение о передаче муниципальной земли местному коммерсанту в долгосрочную аренду.

Женщину задержали при передаче очередной части взятки в размере более одного миллиона рублей. Вместе с ней силовики задержали генерального директора коммерческого предприятия. Мужчине вменили дачу взятки в крупном размере.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении Абрамовой по статье о получении взятки в крупном размере. Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители проводят обыски по месту жительства и работы подозреваемых.

Ранее министра спорта Пензенской области задержали при получении взятки.

Видео: СК России