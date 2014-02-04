Григорий Кабельский подозревается по части 6 статьи 290 УК РФ.

Министр спорта Пензенской области задержан при получении взятки в 120 тысяч рублей. Об этом сообщается в региональном управлении Следственного комитета. Известно, что речь идет о расследовании по части 6 статьи 290 УК РФ. В надзорном ведомстве полагают, что подозреваемый в общей сложности получил свыше 1,2 млн рублей за период с марта 2020 года по октябрь текущего года.

Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки временно исполняющим обязанности министра физической культуры и спорта Пензенской области в особо крупном размере. пресс-служба СК РФ по региону

Известно, что чиновника поймали 15 октября 2021 года представителями регионального управления ФСБ РФ.

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Фото: Правительство Пензенской области

