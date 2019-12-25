Меру пресечения для Реваза Шмерца будет обсуждаться в суде 18 октября.

В Москве арестовали гражданина Израиля по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили следователи и правоохранительные органы. Речь идет об иностранце по имени Реваз Шмерц. Мужчине предъявлено обвинение. Известно, что показания на подозреваемого дал покончивший в ГСУ МВД еще один обвиняемый - Валерий Кулиш. Трагедия произошла на этой неделе.

В Москве сотрудниками правоохранительных органов задержан и помещен под стражу гражданин Израиля Реваз Шмерц. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (части 4 статьи 159 УК РФ). источник ТАСС

Уже 18 октября Тверской суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Шмерцу. Сторона защиты намерена просить инстанцию изменить меру пресечения на более мягкую и не связанную с изоляцией от общества: домашний арест или ограничение на определенные действия. Уголовное дело ведется с 2014 года. В полицию обратились родственники предпринимателя Алексея Душутина. Бизнесмен был объявлен в международный розыск и приговорен к четырем годам заочно. Его признали виновным в хищении более 140 млн рублей у Минобороны РФ. В 2020 году Интерпол удалил его из базы международного розыска. Сейчас следствие считает, что Шмерц и другие лица похитили объекты коммерческой недвижимости, относящихся к компании "Ворсма".

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