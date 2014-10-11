По делу о гибели человека под БТР арестован реконструктор "Красной звезды"

Дело расследуется почти год.

Под домашний арест накануне, 15 октября, суд отправил соучредителя патриотической организации "Красная звезда" Павла Бараненко. Он обвиняется в оказании услуг, повлекших смерть человека. Арест произошел спустя почти год после трагического ЧП в Петербурге.

Бронетранспортер сбил человека насмерть на Гатчинском шоссе в конце ноября прошлого года. Инцидент произошел в ходе исторической реконструкции в Красносельском районе Северной столицы.

По данным правоохранительных органов, на военно-спортивном мероприятии в честь дня рождения основателя и гендиректора компании "Дальпитерстрой" Михаила Скорова председатель правления молодежно-общественной организации "Красная Звезда" Александр Торопов за рулем военной машины без номеров наехал на 38-летнего петербургского бизнесмена, пасынка Скорова. Происшествие привело к уголовному делу.

Фото: Piter.tv