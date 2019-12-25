Стали известны подробности происшествия с БТР в Красносельском районе

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Стали известны подробности инцидента с бронетранспортером, который накануне произошел в Красногвардейском районе Петербурга. БТР потерял управление и наехал на 38-летнего мужчину, который погиб.

Как стало известно Piter.tv, все произошло в третьем часу дня у дома №54 по Гатчинскому шоссе. На военно-спортивном мероприятии в честь дня рождения предпринимателя Михаила Скорова председатель правления молодежно-общественной организации "Красная Звезда" Александр Торопов за рулем военной машины без номеров наехал на 38-летнего петербургского бизнесмена Андрея Кожевина.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Фото: Piter.tv