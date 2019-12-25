Сейчас проводятся следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств происшедшего, отметили в СК.

Происшествие с БТР в Петербурге привело к уголовному делу по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подробности вечером 28 ноября сообщили в пресс-службе Следкома Северной столицы.

В СК отметили, что в Красносельском районе неустановленные работники одного из индивидуальных предпринимателей оказывали платные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя. Бизнес занимался организацией и проведением мероприятия в военном стиле (организация этапов военно-полевого выхода), добавили в Следкоме.

Бронетранспортер на данном мероприятии потерял управления и наехал на 38-летнего мужчину, который погиб.

Фото: Piter.tv