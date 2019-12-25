Бронетранспортер сбил человека насмерть в Петербурге

Бронетранспортер (БТР) сбил человека насмерть на Гатчинском шоссе в Петербурге. Инцидент произошел 28 ноября в ходе исторической реконструкции в Красносельском районе Северной столицы. Машина потеряла управление и наехала на человека, он погиб.
В пресс-службе ГУ МВД по городу и области рассказали, что участник военной реконструкции попал под колеса БТР, в следствии чего 38-летний мужчина погиб.
В пресс-службе Западного военного округа заявили, что боевая техника и личный состав ЗВО к происшествию отношения не имеют, сообщил ТАСС.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По факту происшествия полицией проводится проверка.
Ранее мы сообщали о том, что иномарка насмерть сбила пешехода на Парашютной улице. Случившееся стало поводом для бурного обсуждения ДТП в соцсетях.
Фото: Pixabay. Носит иллюстративный характер
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