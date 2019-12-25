Очевидцы: Иномарка насмерть сбила пешехода на Парашютной улице

Подробностей об аварии от официальных органов пока не поступало.

На Парашютной улице в Петербурге вечером в субботу, 28 ноября, произошла авария на пешеходной "зебре". Очевидцы в соцсетях сообщили, что иномарка сбила пешехода, который, скорее всего, погиб.

На Парашютной в сторону города сбили пешехода на пешеходном переходе. Лежит тело, скорее всего погиб на месте – написали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Случившееся стало поводом для бурного обсуждения ДТП в комментариях к записи. Одни пользователи посетовали, что на этом пешеходном переходе нет светофора, а другие возмутились тому, как водители автомобилей невнимательно относятся к пешеходам, не пропуская их на "зебре".

Ранее мы сообщали о том, что полиция ищет водителя розового микроавтобуса, уехавшего после ДТП на Турку. Фургон врезался в столб, а затем в пять припаркованных машин.

Фото: vk.com/spb_today