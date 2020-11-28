Полиция ищет водителя розового микроавтобуса, уехавшего после ДТП на Турку

Фургон врезался в столб, а затем в пять припаркованных машин.

Около 1.30 в субботу, 28 ноября, у дома №23 по улице Турку произошло ДТП. По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, розовый микроавтобус наехал на столб, затем столкнулся с припаркованными автомобилями и скрылся с места аварии.

Очевидцы добавили в соцсетях, что в результате нескольких ударов у фургона загорелись колеса, и с дымящимися шинами водитель уехал с места. В салоне микроавтобуса, по словам очевидцев, было три человека. От наезда розового автомобиля пострадали аж пять мирно стоящих машин. Сейчас полиция разыскивает автомобилиста, оставившего место аварии.

К слову, около часа дня петербуржцы заметили побитый фургон на Глухозерском шоссе в тупике. У заметного розового автомобиля не было переднего знака с номерами, водителя в салоне также не оказалось. Как подсчитали местные жители, с горящими колесами фургон умудрился проехать порядка четырех километров.

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Фото, видео: Катерина Михайлова, Александр Романов, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"