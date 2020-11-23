На Кронштадтской площади водитель Infiniti попал в ДТП, пытаясь скрыться от полиции

В аварии пострадали три человека. Их увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Вечером 22 ноября на Кронштадтской площади произошло серьезное ДТП. На пересечении трех проспектов: Ленинского, Стачек и Дачного уходивший от погони Infiniti врезался в Renault Logan и перевернулся. Очевидцы опубликовали в сети видео с места происшествия.

На записях можно увидеть сам момент погони, а также последствия ДТП – на обочине стоит раскуроченный Renault Logan, сотрудники скорой помощи погружают пострадавших на каталки.

По предварительной информации, все остались живы. Три человека получили тяжелые травмы. Водитель Infiniti после аварии выбежал из машины и пытался скрыться от сотрудников ГИБДД.

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Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Алина Гончарова