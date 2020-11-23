После драки на Казанской улице в Петербурге ищут автомобиль жителя Ленобласти

Потасовка длилась полторы минуты, пострадал один человек.

Вечером 22 ноября в центре Петербурга произошла массовая драка, которая закончилась стрельбой. В распоряжении Piter.TV оказалось видео с камер видеонаблюдения.

На записи видно, как несколько мужчину спокойно идут по тротуару Казанской улицы, затем они ускорили шаг и повалили кого-то на асфальт. К драке присоединились еще несколько человек с другой стороны улицы.

Потасовка длилась полторы минуты. Очевидцы утверждают, что слышали пять хлопков, похожих на выстрелы. По предварительной информации, пострадал один человек. На месте происшествия видели несколько машин скорой помощи.

Нападавшие скрылись с места преступления на сером Hyundai Solaris. В машину пытались забраться как минимум семь человек. Они все не влезли в салон, некоторым пришлось самостоятельно убегать.

Как удалось выяснить стражам порядка, иномарка, на которой уехали подозреваемые, зарегистрирована на 60-летнего жителя Всеволожска. В настоящий момент полиция ведет поиск злоумышленников, на автомобиль составлена ориентировка.

Ранее мы писали, что петербуржца подозревают в убийстве сожительницы на Генерала Симоняка.

Видео: Piter.TV