Петербуржца подозревают в убийстве сожительницы на Генерала Симоняка

У погибшей были множественные ушибы, разрыв губ, повреждение заднего прохода, кровоизлияние в глаза.

Полиция расследует дело об избиении до смерти 47-летней женщины на улице Генерала Симоняка. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В понедельник, 2 ноября, в 10:06 в полицию позвонил мужчина и рассказал, что его сожительницу избили четверо неизвестных, а он нашел ее тело в квартире на Генерала Симоняка.

В результате выезда на место происшествия установлено, что в квартире с множественными ушибами головы, разрывом губ, кровоизлиянием в глаза, переломами ребер, кровоподтеками различных частей тела и конечностей, повреждением заднего прохода обнаружен труп 47-летней петербурженки.

По подозрению в совершении указанного преступления задержан 34-летний сожитель, который и звонил с утра в полицию. Изъято: следы пальцев рук, вырез с линолеума со следами обуви, топор, 2 м/т, 2 зонд-тампона, вырез с матраса, 3 пары обуви, 2 пары брюк.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится в ИВС.

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Фото: Piter.tv