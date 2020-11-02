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Стрельба в человека на проспекте Просвещения попала на видео

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Инцидент произошел 1 ноября около двух часов ночи.

Полиция Петербурга расследует покушение на убийство, совершенное у дома 34 по проспекту Просвещения. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

Инцидент произошел 1 ноября около двух часов ночи. Во время конфликта неизвестный выстрелил в 21-летнего молодого человека. Пострадавший получил огнестрельное проникающее ранение головы, открытую черепно-мозговую травму, открытый вдавленный перелом правой теменной кости. После операции, опрашивать нельзя.

Видео: Piter.tv

Теги: покушение, просвещение, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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