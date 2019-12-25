На проспекте Просвещения неизвестный попытался убить 21-летнего петербуржца

Пострадавший находится в больнице с огнестрельным ранением головы.

Полиция Петербурга расследует покушение на убийство, совершенно у дома 34 по проспекту Просвещения. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщение об инциденте поступило 1 ноября в 01:50 по телефону 112. Полицейские обнаружили на проспекте Просвещения мужчину с огнестрельным ранением головы. Он был госпитализирован в больницу. Удалось установить, что во время конфликта по неустановленной причине, неизвестный выстрелил в потерпевшего и скрылся.

В 04:59 из городской больницы №3 поступила телефонограмма о том, что бригадой скорой помощи от дома 34 по проспекту Просвещения с огнестрельным ранением головы, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован молодой человек 1999 года рождения.

Согласно справки уточненного диагноза: огнестрельное проникающее ранение головы, открытая черепно-мозговая травма, открытый вдавленный перелом правой теменной кости. После операции, опрашивать нельзя.

На доме 34 по проспекту Просвещения установлена камера видеонаблюдения, на которой зафиксировано происшествие.

Ранее на Димитрова нашли тело петербургского преподавателя с отрубленным пальцем.

Фото: Piter.tv