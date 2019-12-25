  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На проспекте Просвещения неизвестный попытался убить 21-летнего петербуржца
Сегодня, 8:51
226
nastya960

На проспекте Просвещения неизвестный попытался убить 21-летнего петербуржца

0 0

Пострадавший находится в больнице с огнестрельным ранением головы.

Полиция Петербурга расследует покушение на убийство, совершенно у дома 34 по проспекту Просвещения. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщение об инциденте поступило 1 ноября в 01:50 по телефону 112. Полицейские обнаружили на проспекте Просвещения мужчину с огнестрельным ранением головы. Он был госпитализирован в больницу. Удалось установить, что во время конфликта по неустановленной причине, неизвестный выстрелил в потерпевшего и скрылся.

В 04:59 из городской больницы №3 поступила телефонограмма о том, что бригадой скорой помощи от дома 34 по проспекту Просвещения с огнестрельным ранением головы, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован молодой человек 1999 года рождения.

Согласно справки уточненного диагноза: огнестрельное проникающее ранение головы, открытая черепно-мозговая травма, открытый вдавленный перелом правой теменной кости. После операции, опрашивать нельзя.

На доме 34 по проспекту Просвещения установлена камера видеонаблюдения, на которой зафиксировано происшествие.

Ранее на Димитрова нашли тело петербургского преподавателя с отрубленным пальцем.

Фото: Piter.tv

Теги: покушение на убийство, просвещения
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии