На Димитрова нашли тело петербургского преподавателя с отрубленным пальцем

Накануне в полицию Петербурга обратился мужчина, который работает строителем. Он заявил, что в квартире одно из домов по улице Димитрова он нашел тело хозяйки. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
Полиция на месте обнаружила тело женщины 1986 года рождения. На шее у погибшей были повреждения, также отсутствовала одна фаланга пальца.
Погибшей оказалась преподавательница биологии одного из петербургских институтов. Тело направили в морг, возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
В Петербурге полиция задержала мужчину с Украины за убийство супругов.
Фото: Piter.tv
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