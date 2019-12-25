На Димитрова нашли тело петербургского преподавателя с отрубленным пальцем

Женщине было 34 года.

Накануне в полицию Петербурга обратился мужчина, который работает строителем. Он заявил, что в квартире одно из домов по улице Димитрова он нашел тело хозяйки. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Полиция на месте обнаружила тело женщины 1986 года рождения. На шее у погибшей были повреждения, также отсутствовала одна фаланга пальца.

Погибшей оказалась преподавательница биологии одного из петербургских институтов. Тело направили в морг, возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

В Петербурге полиция задержала мужчину с Украины за убийство супругов.

Фото: Piter.tv