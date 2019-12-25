В Петербурге полиция задержала мужчину с Украины за убийство супругов

Мужчина находился в международном розыске.

Накануне, 24 октября, полицейские задержали на Среднем проспекте 25-летнего гражданина Украины. Об этом стало известно от источника в правоохранительных органах.

Оказалось, иностранный гражданин находится в международном розыске Интерполом за двойное убийство из корыстных побуждений. Мужчину подали в розыск в феврале 2018, его подозревают в убийстве. Задержанного доставили в отделение. О его поимке сообщили, в том числе, в районную прокуратуру и Национальное центральное бюро Интерпола.

Ранее мы писали, что двое мужчин с пистолетом изъяли выручку из кафе на Космонавтов.

Фото: Pixabay