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В Петербурге полиция задержала мужчину с Украины за убийство супругов
Сегодня, 14:38
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smirenny

В Петербурге полиция задержала мужчину с Украины за убийство супругов

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Мужчина находился в международном розыске.

Накануне, 24 октября, полицейские задержали на Среднем проспекте 25-летнего гражданина Украины. Об этом стало известно от источника в правоохранительных органах.

Оказалось, иностранный гражданин находится в международном розыске Интерполом за двойное убийство из корыстных побуждений. Мужчину подали в розыск в феврале 2018, его подозревают в убийстве. Задержанного доставили в отделение. О его поимке сообщили, в том числе, в районную прокуратуру и Национальное центральное бюро Интерпола.

Ранее мы писали, что двое мужчин с пистолетом изъяли выручку из кафе на Космонавтов.

Фото: Pixabay

Теги: задержали убийцу, задержание, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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