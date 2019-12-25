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Двое мужчин с пистолетом изъяли выручку из кафе на Космонавтов
Сегодня, 13:57
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IRINA_CHALKINA

Двое мужчин с пистолетом изъяли выручку из кафе на Космонавтов

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По факту случившегося возбудили уголовное дело.

В воскресенье, 25 октября, стало известно о том, что в Московском районе двое неизвестных с пистолетом ограбили магазин. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел на проспекте Космонавтов. Известно, что злоумышленники наставили на кассира предмет, похожий на пистолет, и потребовали отдать деньги из кассы. Грабителям удалось забрать 2,9 тыс. рублей. В итоге полицейские задержали воришек у дома 24 по улице Ярослава Гашека. 

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге пьяный военнослужащий на каршеринге врезался в припаркованные машины.

Фото:pixabay

Теги: грабители, московский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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