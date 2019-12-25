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В Петербурге пьяный военнослужащий на каршеринге врезался в припаркованные машины
Сегодня, 9:51
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге пьяный военнослужащий на каршеринге врезался в припаркованные машины

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Повреждено оказалось около пяти машин.

В воскресенье, 25 октября, стало известно о том, что в Приморском районе пьяный военнослужащий на каршеринге спровоцировал аварию. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах. 

Правоохранители заметили подозрительного водителя у дома № 34 по Туристкой улице. Началась погоня и в итоге петербуржца настигли в кармане дома № 48, корпус 1 по Богатырскому проспекту. Предварительно каршеринг врезался в припаркованные автомобили. Он повредил около 5 машин. 

Водителем оказался 24-летний курсант Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского. 

Ранее мы сообщали о том, что на проспекте Просвещения после маневра автоледи столкнулись 4 машины.

Фото:pixabay

Теги: дтп каршеринг, дтп приморский район, приморский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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