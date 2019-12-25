Очевидцы: На проспекте Просвещения после маневра автоледи столкнулись 4 машины

На месте происшествия появились спасатели и машины скорой помощи.

Стало известно об аварии из четырех автомобилей на проспекте Просвещения в Петербурге. О вечернем происшествии 24 октября рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Пользователи рассказали, что у дома №30 корпус 1, у супермаркета, девушка за рулем автомобиля "Ситроен" попыталась выехать со двора на проспект. Маневр оказался неудачным. Сообщается о столкновении еще трех автомобилей с французской машиной, причем "Мерседес" перевернулся – его возвращали на землю другие водители.

На месте происшествия появились спасатели и машины скорой помощи. Информация о происшествии уточняется.

Ранее мы сообщали о том, что на Гражданском проспекте подростки на "ВАЗ" влетели в два автомобиля. Информации о пострадавших не поступало.

Фото: скриншот видео vk.com/spb_today