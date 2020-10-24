На Гражданском проспекте подростки на "ВАЗ" влетели в два автомобиля

Информации о пострадавших не поступало.

В субботу, 24 октября, стало известно об аварии из трех автомобилей на Гражданском проспекте в Петербурге. Как сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте", утром у дома №22 трое подростков на автомобиле "ВАЗ" врезались в тормозившую на "красный" свет машину "ГАЗель".

После этого они столкнулись с "Хендай Солярис", после чего выбежали из машины и скрылись. Упоминается, что автомобиль может быть угнан. Момент аварии попал на камеры наблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении Piter.tv.

Ранее мы сообщали о том, что перед ДТП на Пискаревском проспекте в Петербурге произошла погоня. Пострадал один человек.

Видео: Piter.tv