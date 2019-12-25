В ДТП на Пискаревском проспекте пострадал один человек

По факту аварии проводится проверка.

Утром в субботу, 24 октября, появилась информация об аварии в Калининском районе Петербурга. Подробности приводят очевидцы в соцсетях и в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, у дома №54 на Пискаревском проспекте, не доезжая развязки с Шафировским проспектом, автомобиль марки "БМВ" снес дорожное ограждение. Авария произошла в восьмом часу утра, один пострадавший – 52-летний мужчина.

По факту ДТП проводится проверка, информация о происшествии уточняется.

Ранее мы сообщали о том, что умер пострадавший в аварии на перекрестке Пражской улицы и проспекта Славы.

Фото: vk.com/spb_today