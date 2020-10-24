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Умер пострадавший в аварии на перекрестке Пражской и проспекта Славы

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Погиб водитель автомобиля "Шкода".

Утром в субботу, 24 октября, стало известно об одном погибшем в результате аварии на перекрестке проспекта Славы и Пражской улицы в Петербурге. ДТП с участием маршрутного такси произошло накануне в пятницу.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в больнице скончался водитель автомобиля "Шкода Октавия". О состоянии пассажира машины, которого также госпитализировали, пока не сообщается.

Ранее во Фрунзенском районе столкнулись автомобиль "Шкода Октавия" и автобус ПАЗ, который двигался по коммерческому маршруту №388. Сообщалось, что в результате ДТП пострадали 20-летний и 21-летний молодые люди, находившиеся в легковом автомобиле. Пассажиры маршрутки не пострадали.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, дтп, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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