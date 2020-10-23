В аварии на перекрестке Славы и Пражской пострадали два человека

Столкнулись легковушка и маршрутное такси.

Стало известно об аварии во Фрунзенском районе Петербурга, в которой пострадали два человека. ДТП произошло вечером 23 октября. Как стало известно Piter.tv от источника в экстренных службах, столкнулись автомобиль "Шкода Октавия" и автобус ПАЗ, который двигался по коммерческому маршруту №388.

В результате ДТП пострадали 20-летний и 21-летний молодые люди, находившиеся в легковом автомобиле. Пассажиры маршрутки не пострадали.

Ранее мы сообщали о том, что мужчину госпитализировали после ДТП на улице Партизана Германа. Машины "встретились" на перекрестке.

Видео: Piter.tv