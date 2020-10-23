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Мужчину госпитализировали после ДТП на улице Партизана Германа

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Машины "встретились" на перекрестке.

Утром 23-го октября в Красносельском районе Петербурга столкнулись два легковых автомобиля. В ДТП есть пострадавший, узнал Piter.TV от источника.

Авария случилась на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Партизана Германа в 8-м часу утра. Участниками ДТП стали "Форд" и "БМВ". Пострадавшего мужчину 1979-го года рождения госпитализировали с травмой головы в Городскую больницу №26. В какой из машин он находился — не сообщается. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за сутки на дорогах Петербурга и Ленобласти погибли два пешехода. 

Видео: Piter.TV

Теги: госпитализация, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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