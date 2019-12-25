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За сутки на дорогах Петербурга и Ленобласти погибли два пешехода
Сегодня, 11:24
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himif

За сутки на дорогах Петербурга и Ленобласти погибли два пешехода

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Еще 12 человек получили травмы после наездов машин.

За минувшие сутки, 22 октября, на дорогах Петербурга и Ленобласти произошло 13 ДТП, в ходе которых автомобили наехали на пешеходов. По информации регионального УГИБДД, в этих авариях 12 человек получили травмы, а двое погибли.

Отмечается, что все ДТП произошли в темное время суток, один из пешеходов перебегал дорогу в неположенном месте, за что поплатился жизнью. Инспекторы напомнили водителям о необходимости сбавить скорость перед пешеходным переходом и уступить дорогу людям, ступившим на проезжую часть по "зебре". Пешеходам же нужно оценить дорожную обстановку, убедиться, что переход будет безопасен, и уже тогда ступать на дорогу.

В пасмурную погоду и рано наступающую темноту пешеходам настоятельно рекомендуют использовать светоотражающие элементы.

Ранее мы рассказывали, что с начала года в Петербурге произошло 291 ДТП, в которых пострадали дети.

Фото: Piter.TV

Теги: гибдд, пешеход, сбили человека
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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