На проспекте Ударников "Мерседес" насмерть сбил мужчину

Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте.

В первом часу ночи 22 октября в Красногвардейском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. По информации отдела пропаганды УГИБДД города, на проспекте Ударников черный "Мерседес" насмерть сбил мужчину.

Несчастье произошло вблизи дома №23 по проспекту, за рулем иномарки был 19-летний водитель. 40-летний пешеходы перебегал дорогу в неположенном месте, и в результате случившегося скончался прямо на дороге.

Там плохая освещенность, автомобили стоят вдоль тротуара, не видно ничего! Очень жалко мужчину. добавил местный житель

По данному факту проводится проверка.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге водитель фуры умер во время движения.

Фото: Владислав Панкевич, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"