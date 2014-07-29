Пострадавшая женщина была госпитализирована в больницу.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту наезда девушки на самокате на пешехода. Об этом сообщили в ГУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Следственным отделом по Приморскому району возбуждено уголовное дело по признакам ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Днем 24 июля девушка, управляя электросамокатом, двигалась по тротуару, где совершила наезд на пешехода. Женщина с травмами госпитализирована бригадой скорой медицинской помощи в больницу.

Ранее на улице Бабушкина 16-летняя девушка на самокате попала под колеса Opel.

Фото: Piter.tv