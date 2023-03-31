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На Бабушкина 16-летняя девушка на самокате попала под колеса Opel

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По предварительным данным, пострадавшая переезжала дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Полиция проводит проверку по факту аварии, в которой пострадала 16-летняя самокатчица. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем сегодня, 23 июля, на девушку возле дома 109к1 по улице Бабушкина наехал 56-летний водитель автомобиля Opel Astra. По предварительным данным, пострадавшая переезжала дорогу на запрещающий сигнал светофора. 

Самокатчицу увезли в больницу в крайне тяжелом состоянии. Все детали и обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: прокуратура заинтересовалась ДТП с трамваем у "Автово", в котором пострадал юноша. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп, улица бабушкина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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