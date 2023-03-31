На Бабушкина 16-летняя девушка на самокате попала под колеса Opel

По предварительным данным, пострадавшая переезжала дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Полиция проводит проверку по факту аварии, в которой пострадала 16-летняя самокатчица. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем сегодня, 23 июля, на девушку возле дома 109к1 по улице Бабушкина наехал 56-летний водитель автомобиля Opel Astra. По предварительным данным, пострадавшая переезжала дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Самокатчицу увезли в больницу в крайне тяжелом состоянии. Все детали и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: прокуратура заинтересовалась ДТП с трамваем у "Автово", в котором пострадал юноша.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти