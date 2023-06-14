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Прокуратура заинтересовалась ДТП с трамваем у "Автово", в котором пострадал юноша

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Подростка увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Прокуратура Кировского района Петербурга заинтересовалась ДТП с пострадавшим 16-летним юношей, которого сбил трамвай возле станции метрополитена "Автово". Устанавливаются все причины аварии, сообщили в надзорном ведомстве. 

По данным 78.ru, все случилось вечером 22 июля на Кронштадтской улице. Подростка увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести, у него зафиксировали ушиб стенки живота и множественные ссадины рук и ног. 

Ранее мы рассказывали о том, что водитель мотороллера влетел в отбойник на улице Руставели. Управлявший транспортным средством и его пассажир госпитализированы в тяжелом состоянии. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: дтп, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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