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Водитель мотороллера влетел в отбойник на Руставели

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Управлявший транспортным средством и его пассажир госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП в Калининском районе. 

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, утром 23 июля возле дома 71 по улице Руставели 19-летний водитель мотороллера Yamaha не справился с управлением и врезался в бетонный отбойник. 

В результате аварии управлявший транспортным средством и его пассажир-ровесник госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии. По факту происшествия проводится проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что в массовой аварии на трассе А-120 в Ленобласти погиб водитель Volkswagen. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп, улица руставели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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