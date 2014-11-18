Водитель мотороллера влетел в отбойник на Руставели

Управлявший транспортным средством и его пассажир госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП в Калининском районе.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, утром 23 июля возле дома 71 по улице Руставели 19-летний водитель мотороллера Yamaha не справился с управлением и врезался в бетонный отбойник.

В результате аварии управлявший транспортным средством и его пассажир-ровесник госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что в массовой аварии на трассе А-120 в Ленобласти погиб водитель Volkswagen.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти