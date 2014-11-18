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В массовой аварии на трассе А-120 в Ленобласти погиб водитель Volkswagen

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Также серьезно пострадал мужчина из Peugeot.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Гатчинском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 23 июля на 74-м километре трассы А-120 "Петербургское южное полукольцо" 51-летний водитель грузовика Sitrak столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем Volkswagen Polo 78-летнего мужчины. После "легковушка" оказалась на "встречке" и врезалась в машину Peugeot. Последнюю иномарку вел 52-летний водитель. 

В результате аварии управлявший Volkswagen погиб на месте, водитель Peugeot доставлен в больницу с различными травмами. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге будут судить водителя грузовика, который насмерть сбил девушку на Богатырском. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: ленобласть, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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