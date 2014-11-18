В массовой аварии на трассе А-120 в Ленобласти погиб водитель Volkswagen

Также серьезно пострадал мужчина из Peugeot.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Гатчинском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 23 июля на 74-м километре трассы А-120 "Петербургское южное полукольцо" 51-летний водитель грузовика Sitrak столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем Volkswagen Polo 78-летнего мужчины. После "легковушка" оказалась на "встречке" и врезалась в машину Peugeot. Последнюю иномарку вел 52-летний водитель.

В результате аварии управлявший Volkswagen погиб на месте, водитель Peugeot доставлен в больницу с различными травмами.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге будут судить водителя грузовика, который насмерть сбил девушку на Богатырском.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти