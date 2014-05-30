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В Петербурге будут судить водителя грузовика, который насмерть сбил девушку на Богатырском

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После ДТП злоумышленник скрылся.

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летнего мужчины. Ему вменяют п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ, сообщили 23 июля в надзорном ведомстве. 

В феврале обвиняемый, управляя грузовиком SITRAK, при выполнении поворота сбил 28-летнюю девушку, которая переходила Богатырский проспект по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. После ДТП злоумышленник скрылся, а пострадавшая погибла. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что на перекрестке Полюстровского и Пискаревского проспектов скутерист врезался в иномарку. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: смертельное дтп, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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