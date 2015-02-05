На перекрестке Полюстровского и Пискаревского проспектов скутерист врезался в иномарку

Мотоциклиста госпитализировали в Мариинскую больницу в состоянии средней степени тяжести.

В Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с пострадавшим скутеристом. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Вечером 21 июля на перекрестке Полюстровского и Пискаревского проспектов водитель иномарки начал разворачиваться на пешеходном переходе и не пропустил байкера. Последний въехал в бок автомобиля.

Мотоциклиста госпитализировали в Мариинскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства и детали аварии устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в ходе конфликта из-за ДТП на территории склада в Шушарах мужчина выстрелил в оппонента. Злоумышленнику вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Фото: Piter.TV