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На перекрестке Полюстровского и Пискаревского проспектов скутерист врезался в иномарку
Сегодня, 17:06
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На перекрестке Полюстровского и Пискаревского проспектов скутерист врезался в иномарку

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Мотоциклиста госпитализировали в Мариинскую больницу в состоянии средней степени тяжести.

В Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с пострадавшим скутеристом. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Вечером 21 июля на перекрестке Полюстровского и Пискаревского проспектов водитель иномарки начал разворачиваться на пешеходном переходе и не пропустил байкера. Последний въехал в бок автомобиля. 

Мотоциклиста госпитализировали в Мариинскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства и детали аварии устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в ходе конфликта из-за ДТП на территории склада в Шушарах мужчина выстрелил в оппонента. Злоумышленнику вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, красногвардейский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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